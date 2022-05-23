Savaş suçu işlediği belirtilen Rus askerine müebbet hapis cezası

Rusya'da, Ukrayna'da savaş suçları işleyen askerlerin yargılandığı davada bugün bir Rus askeri silahsız bir sivili öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Reuters'in haberine göre, 21 yaşında olduğu belirtilen tank komutanı Vadim Şişimarin'e, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çupakhivka köyünde yaşayan 62 yaşındaki Oleksandr Şelipov'u vurmasının emredildiği, Şişimarin'in de Şelipov'u öldürdüğü belirtildi. Mahkeme, Vadim Şişimarin'i suçlu bularak müebbet hapis cezası hükmetti.

Geçen hafta gerçekleşen duruşmada, Şişimarin suçlu olduğunu kabul etmiş ve kurbanın dul eşi Katerina Şelipova'dan kendisini affetmesini istemişti.

Davanın, Rusya'yı işgal sırasında sivillere karşı vahşet ve vahşet yapmakla suçlayan ve 10 binden fazla olası savaş suçu tespit ettiğini söyleyen Ukrayna için büyük sembolik öneme sahip olduğu belirtiliyor.