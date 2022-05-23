Zelenskiy Davos'ta konuştu: Şirketlerinizi Ukrayna'ya getirin

Son iki senedir pandemi nedeniyle yapılamayan, bu sene de Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını, video konferans aracılığıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptı. Davos'ta bulunan milyarderlere ve şirket yöneticilerine hitaben konuşan Zelenskiy, yaptırımlar sebebiyle Rusya'dan ayrılan şirketlerin Ukrayna'ya gelmesini istedi.

'Rusya'dan ayrılan şirketleri Ukrayna'ya davet ediyoruz'

Video bağlantısı aracılığıyla konuşan Zelensky, yolsuzluğun ve daha önce oligarkları yaratan sistemin kökünün kazınacağını ve savaş bittiğinde Ukrayna'nın uluslararası işletmeler için çekici bir yer olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya pazarından ayrılan her şirkete Ukrayna'da faaliyet göstermeye devam etmesini öneriyoruz." dedi. Zelenskiy, Ukrayna'nın İsviçre'nin Davos kentindeki toplantıya beklentileri hakkında patronları bilgilendirebilecek temsilciler gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Tahıl krizi

Üçüncü ayına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşında gıda krizi uyarılarını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna'nın tahılını küresel pazara çıkarmasına yardım istedi. Rusya'nın buğday ve diğer gıda maddelerini ülke dışında sattığını iddia eden Zelenskiy, Rusya'ya yönelik ambargoların da sıkılaştırılmasını istedi.

'Bugün Ukrayna için ne yaptım?'

Volodimir Zelenskiy, “Keşke her biriniz sabah aklında 'Bugün Ukrayna için ne yaptım?' diyerek uyansa” diye devam ettiği konuşmasında salonda bulunan devlet yöneticileri, milyarderler ve şirket yöneticilerinden Ukrayna'ya destek olmalarını istedi.