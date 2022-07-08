Savaş sonrası iş vaadiyle Ukraynalı kadınları kandırıp Türkiye'de fuhuşa zorlayan çeteye operasyon

Ukraynalı müfettişler, kadınları 'yasal istihdam' adı altında tuzağa düşürdükten sonra fuhuşa zorlayan bir suç çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Euronews'in haberine göre, yetkililer, aylar süren takip sonucunda bir kadının sınırı geçmek üzereyken durdurulduğunu, bu sırada orada bulunan ve çete lideri olduğundan şüphelenilen kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Adli yetkililer, daha sonra şüphelinin çeteye dahil olduğunun teyit edildiğini aktardı.

Bakmakla yükümlü olduğu küçük bir oğlu olan 21 yaşındaki Ukraynalı kadının, savaş nedeniyle işini kaybettiği, Macaristan üzerinden Viyana'ya oradan da kendisini 'yasal bir iş teklifinin' beklediğine inandığı İstanbul'a giden bir uçağa bineceği belirtildi.

Tuzağa düşürülmek üzere olan kadını son anda kurtaran yetkililer, daha sonra insan ticareti çetesinin lideri olduğundan şüphelenilen 31 yaşındaki şahsı tutukladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre Kiev bölgesinde faaliyet gösteren çete, Ukraynalı kadınları 'yasal bir iş bulma' iddiasıyla işe alıp Türkiye'ye gönderiyor ve burada fuhuşa zorluyor.

Savcılar tarafından zanlının evinde yapılan aramada binlerce dolar nakit para, bazıları Çin'de kayıtlı kredi kartları ve yine zanlının, kadınların ve Türkiye'deki faaliyetlerinin kaydını tuttuğu bir günlük ele geçirdi.

Soruşturmayı yürüten Kiev bölgesi başsavcısı Oleh Tkalenko, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'daki birçok kadın maddi sıkıntı çekiyor. Birçoğu işini kaybetti. Özellikle bekar anneler için çok zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Kiev civarındaki bir kasabalardan birinde, bir çetenin kadınları işe aldıkları 'buluşmalar', 'gelecekteki kocanızla tanışın' veya 'eskort hizmeti' adı verilen bazı Telegram kanalları açtığını belirten Başsavcı Tkalenko, "Kadınların savunmasız durumlarından faydalanarak onlara Türkiye'de iş teklif ediyorlardı." açıklamasında bulundu.

Savcı Tkalenko, "Toplanan kanıtlar ışığında, şu anda Türkiye'de daha fazla kadının istismar edildiğinden şüpheleniyoruz. Zanlının not defterinde kayıtlar var. Şimdi Türk meslektaşlarımızla işbirliği yapmaya hazırlanıyoruz." dedi.