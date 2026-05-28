Savaş kışkırtıcısı ABD basını: ‘Pentagon Küba’ya saldırıya hazır, Trump’ın onayını bekliyor’

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ABD’nin devrimden bu yana uyguladığı abluka ve son olarak bu yılın başından beri başlattığı enerji kuşatmasıyla boğmaya çalıştığı Küba’ya karşı askeri saldırı tehditlerine yenileri ekleniyor. ABD basını da saldırıyı kışkırtan haberlere imza atıyor.

Politico bugün yayımladığı haberde, ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) Küba’ya saldırı başlatmak için gerekli birlikleri ve silahları bölgeye konuşlandırdığını, “tek ihtiyacının Trump’tan gelecek nihai onay olduğunu” öne sürdü.

Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında 30 yıl önce Küba hava sahasını defalarca ihlal eden CIA bağlantılı antikomünist çetelere ait iki küçük uçağın düşürülmesi talimatı verdiği için “ABD vatandaşlarını öldürme” suçlamasıyla “iddianame” hazırlayan ABD aynı gün bölgeye USS Nimitz askeri uçak gemisi göndermişti.

USS Nimitz uçak gemisi saldırı grubunun bölgedeki varlığına işaret eden Politico, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü saldırılara rağmen Karayipler’deki askeri varlığını azaltmadığını belirtti.

Haberde “Pentagon, ABD'nin Küba'ya askeri bir saldırı başlatması için gerekli birlikleri ve silahları aylarca konuşlandırdı. Tek ihtiyacı olan Donald Trump'tan nihai onay” ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump’ın “Küba’da komünist hükümeti devirememesinin ardından” adayı işgal fikrini dile getirdiğini kaydedilen haberde şu kışkırtıcı ifadeler yer aldı:

ABD Donanmasının bölgedeki varlığı -Ortadoğu dışında dünyanın en büyük varlığı- ABD'nin derhal harekete geçmesine olanak tanıyacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün yapılan kabine toplantısında Küba için "çok büyük bir sıkıntı içinde" dediğini aktaran Politico, Rubio’nun “Kıyılarımızdan 90 mil uzakta başarısız bir devletin olması, ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdittir” sözlerine yer verdi.

'İlk hedef Raul Castro olacak' iddiası

ABD'nin Venezuela’ya saldırarak Maduro'yu kaçırdığı Ocak ayına göre bölgedeki donanmasının biraz daha küçük olduğu da belirtilen haberde buna karşın USS Nimitz’in Mayıs ayında Karayipler’e girdiğine işaret edildi. “Kıyıdaki hedeflere hassas füzeler fırlatabilen birkaç güdümlü füze destroyeri ve kruvazörü de bölgeye geldi” diyen Politico uçuş takip sitelerine göre bir dizi gelişmiş Amerikan insansız hava aracı ve gözetleme uçağının da aylardır Küba'nın etrafında dolaştığını yazdı.

Haberde 2 bin 500 deniz piyadesi taşıyan USS Kearsarge amfibi gemileri ve refakat gemilerinin yeni bir konuşlandırma için Virginia kıyılarında hazırlandığı ve bunların ABD’ye dönen bazı gemilerin yerini alabileceği dile getirildi.

Haberde “Bu artış, çeşitli askeri seçenekler sunuyor, ancak Pentagon'un büyük bir kara işgali için ek birliklere ihtiyacı olacaktır” ifadesi de yer aldı.

Eski bir Pentagon yetkilisi Mark Cancian’ın "Nimitz'in orada öncelikle gözdağı vermek için bulunması muhtemel, ancak gerekirse askeri bir operasyonda da kullanılabilir" sözlerini aktaran haberde Cancian’ın Florida ve Porto Riko'da konuşlanmış savaş uçaklarıyla birlikte geminin, Küba’ya olası saldırıda rol oynayabileceği, bunların ilk hedeflerinin Raul Castro olacağı iddiası da yer aldı:

Hava saldırıları, daha geniş hava operasyonlarına olanak sağlamak için hava savunmalarını etkisiz hale getirmek veya belki de Venezuela ile kurduğumuz gibi bir ilişki kurma fikriyle liderliklerini yok etmek için mümkün. Raul Castro ilk hedefleri olurdu.

Yıllardır ABD'nin ablukası altındaki Küba bu kez Trump yönetiminin saldırı tehditleriyle karşı karşıya. Direneceğini duyuran Küba'da yaşananlar, halkın mücadelesine ve devrime sahip çıkışına soL'da yayımlanan "Abluka Günlükleri"yle gün gün yer veriyoruz. Siz de abone olun, soL'a güç verin.

Savaş gemilerindeki mürettebat görev süresini çoktan aştı, Pentagon'da 'yorgunluk' endişesi

Trump yönetiminin “harekete geçmek için bir zaman çizelgesiyle karşı karşıya olduğu” savunulan haberde yaz aylarında konuşlandırılan büyük savaş gemilerinin normalde 6-7 ay olan görev sürelerinin 10 aya yaklaşmasınınsa Pentagon yetkililerinin “mürettebatın aşırı yorulmasından endişe duymasına neden olduğu” ifade edildi.

Porto Riko Valisi'nden 'saldırı gelecek hafta' iddiası

Söz konusu haber Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez’in "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor” açıklamasıyla aynı gün yayımlandı.

Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirtti ve "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" iddiasını dile getirdi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak" diye konuştu.

Küba: Saldırı emri verenler tarihe savaş suçlusu olarak geçer

ABD ablukasına karşı direnen Küba topyekün vatan savunmasına hazırlanırken ABD’nin artan saldırganlığını uluslararası düzeyde mahkum ediyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti.