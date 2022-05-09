Satrancın en yaşlı ‘grandmaster’ı hayatını kaybetti

Satranç dünyasının efsanesi Yuri Averbakh, 100 yaşında hayatını kaybetti.

8 Şubat 1922'de Kaluga'da doğan Rus satranççı, 3 ay önce 100. yaşını kutladı.

Averbakh, henüz çocukken, 2. Dünya Satranç Şampiyonu Emanuel Lasker'e karşı oynama imkanı bulmuştu.

1954 yılında Rusya Satranç Şampiyonu olan Averbakh aynı zamanda gazeteci, tarihçi, sunucu, yazar ve satranç hakemi olarak da çalıştı ve ölümüne kadar aktif kalmayı başardı.

Yuri Averbakh, 2021'de koronavirüse yakalanmış ve iyileşmeyi başarmıştı.

Yuri Averbakh kimdir?

Yuri Lvovich Averbakh, bir Rus satranç ustası ve yazarıydı. 1973'ten 1978'e kadar SSCB Satranç Federasyonu'nun başkanıydı. İlk asırlık FIDE Büyükustasıydı. Görme ve işitme duyusu kötüleşmesine rağmen ölene kadar satrancı bırakmadı.

Babası Yahudi bir Alman olan Yuri'nin kökenleri Auerbach'a dayanıyordu. Tam adı Yuri Lvovich Averbakh'tı. Babası ormancıyken annesi daktilocuydu. 1925'te ailesiyle Moskova'ya taşındı. 3 yaşında satrançla tanıştı, oynamaya başladığında ise 7 yaşındaydı.

Okulu bitirdikten sonra II. Dünya Savaşı nedeniyle gençler askere alınıyordu. Ancak yaşı küçük olduğu için okula devam etmesine izin verildi. Bauman Enstitüsü'ne kaydoldu. 1941 yılında Sovyetler Birliği savaşa girdi, okula devam ettiği için askerliği yine ertelendi.

Yaşıtlarının yüzde 93'ü savaşta öldü

Averbakh o zamanları anlatırken "Trajik bir neslin parçasıydım. Savaşta birçok arkadaşım öldü ama ben şanslıydım. Böyle bir kaderi hakketmek için hiçbir şey yapmadım, hayat böyleydi" demişti.

Tarihsel kayıtlar Yuri'yle aynı yıl yani 1922 tarihinde doğan Rus erkeklerinin yüzde 93'ünün savaşta öldüğünü gösteriyor.