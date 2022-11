Satışların sadece yüzde 20’si vatandaşa yapıldı: Et ve Süt Kurumu'ndan rekor zarar

Görevinden alınan eski Genel Müdür Osman Uzun’un, “Uzun kuyrukları bitirmek için ete zam yaptık” açıklaması ile gündeme gelen Et ve Süt Kurumu, 2021 yılında rekor zarara imza attı.

Toplam 429 milyon 540 bin 757 liralık özkaynak ile girdiği 2021 yılının sonunda özkaynakları eksi 91 milyon 479 bin 728 liraya düşen kurumun dönem zararı yarım milyar lirayı buldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Et ve Süt Kurumu’nun 2021 yılı brüt satış hasılatı, 2020 yılına göre yüzde 26,7 gerileyerek 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Satışları düşen ancak faaliyet giderleri katlanarak artan kurumun 2021 yılındaki faaliyet zararı, 262,5 milyon lira oldu.

Stoklar eridi

Kurumun dönem zararı ise 521 milyon lira olarak hesaplandı.

Kurumun dönen varlıklarında yüzde 38,1’lik erime meydana geldi. Et ve Süt Kurumu’nun stokları ise yüzde 67,9 oranında eridi. Kurumun, kısa vadeli borçlarını karşılayabilme oranı 0,5 seviyesinde kaydedildi.

Zarar katlandı

Kurum, 2019 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar ederken, zarar her yıl daha da katlandı. Et ve Süt Kurumu’nun 2019-2021 döneminde yıllara göre zararı kayıtlara şöyle geçti:

2019: 34,7 milyon lira

2020: 223 milyon lira

2021: 521 milyon lira

Özkaynaklar ekside

Kurumun özkaynaklarında yıllar itibarıyla yaşanan erime de dikkati çekti.

2019 yılında 652,5 milyon lira özkaynağı bulunan Et ve Süt Kurumu’nun özkaynakları 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla 429,5 milyon lira ve eksi 91,5 milyon lira olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Et ve Süt Kurumu 2021 yılında toplam 34 bin 998 ton et satışı gerçekleştirdi. Satışların yüzde 57’lik kısmını büyükbaş gövde et ve büyükbaş parça et satışları oluşturdu. Kurum, satışların yaklaşık yüzde 56’sını kamuya, yüzde 24’ünü özel sektöre, sadece yüzde 20’lik kısmını ise mağazaları aracılığıyla yurttaşa yaptı.