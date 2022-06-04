Et ve Süt Kurumu iflasın eşiğinde: 520 milyon TL açık verildi

Et ve Süt Kurumu 2021 yılında öz kaynaklarının tamamını yitirdi. Kötü yönetim ve liyakat sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Et ve Süt Kurumu'nun, 2021’de 429,5 milyon TL olan öz kaynaklarının tamamını yitirerek 520 milyon TL açık verdiği ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2017 yılında 279 milyon 337 bin 270 TL kâr açıklayan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar etti. İdarenin 2019 ve 2020 yılındaki zararı sırasıyla 34 milyon 664 bin 593 TL ve 222 milyon 991 bin 213 TL oldu.

Öz kaynaklar eridi, borç birikmeye başladı

Mali verilere göre Et ve Süt Kurumu, 429 milyon 510 bin 757 TL özkaynak ile girdiği 2021 yılında 520 milyon TL açığa imza attı. 2021 yılında kurumun özkaynağı eksiye düşerek eksi 91 milyon 479 bin 728 TL olarak gerçekleşti.

Et ve Süt Kurumu’ndaki batağı gözler önüne seren raporda, dikkati çeken değerlendirmeler de yer aldı. Kurum mağazalarının devam ettirilmesinde, "kârlılıktan ziyade kamu yararı ve piyasa fiyatlarına olumlu etkinin" göz önünde bulundurulduğu savunuldu. Kurumun, 14 kentte faaliyet gösteren toplam 18 satış mağazası olduğu bildirildi.

Sayıştay Et ve Süt Kurumu’na mali denetimleri sonrasında 2020 yılında yayınladığı raporunda, “Tablonun negatife dönme riski var” değerlendirmesinde bulunarak kurum yönetimini uyarmıştı.

Genel Müdürlük binasına kira ödeniyor

Et ve Süt Kurumu yönetiminin kendisine ait binası da bulunmuyor. 10 yıldır aynı binada kiracı olan kurumun 2020 yılı itibarıyla KDV dahil aylık kirasıysa 292 bin 640 TL olarak hesaplandı.