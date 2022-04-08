Et ve Süt Kurumu'nun borcu 880 milyon lirayı aştı: 'İflasa sürükleniyor'

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Et ve Süt Kurumu’nun iflasa sürüklendiğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gittiği Et ve Süt Kurumu’ndan içeri alınmadığını anımsatan Tuncer, "Kurum, 2018 yılında yapılan 24 Haziran seçimlerinden itibaren, ülkemizin tek adam rejimine geçmesiyle birlikte müthiş şekilde bir çöküşün içine girmiştir" diye konuştu.

Tuncer, Et ve Süt Kurumu’nun borcunun 880 milyon lirayı aştığını belirterek, “Kurum 2019 yılında sadece 34 milyon lira zarar etmişken 2020 yılında kurumun zararı 220 milyon liraya çıkıyor ve 2020 yılı sonu itibariyle kurumun toplam zararı 880 milyon lirayı geçmiş durumda” dedi.

'Hayvan satışı azaldı'

Et ve Süt Kurumu’nun ana sermayesinin 1 milyar 304 milyon lira olduğunu söyleyen Tuncer, bu rakam dikkate alındığında 880 milyon liralık zararın kurumun öz kaynaklarının üçte ikisini kaybı anlamına geldiğini ifade etti. “Kurum iflasın eşiğine getirilmiş” diyen Tuncer, kurumun yatırım yapmadığını, aşırı miktarda mal da almadığını belirterek şunları söyledi:

"Kurum 2018 yılında 71 bin ton büyükbaş hayvan satışı yapmışken 2019 yılında büyükbaş hayvan satışı 21 bin tona düşüyor. Bir yıl içindeki büyükbaş hayvan satışı, neredeyse üçte iki oranında azalıyor. Yine kurum 2018 yılında 6 bin ton küçükbaş hayvan satışı yapmışken 2019 yılı sonuna geldiğinde kurumun küçükbaş hayvan satışı sadece 700 ton oluyor. Yani neredeyse yüzde 10. Kurum, bu şekilde yavaş yavaş batağa sürükleniyor, iflasın eşiğine götürülüyor. Kötü yönetim devam ediyor.

2020 yılı sonu itibariyle borcu 3 milyar 100 milyon lirayı geçmiş durumda. Bu borcun yüzde 75’e yakını da bankalardan çekilen kredi borçları. Bu kredi borçları da bir yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli borçlar. Kurumun, kendi yaptığı satışlarla bu borcu ödeme şansı yok. Ancak ve ancak Hazine desteği ya da bankalardan çekeceği yeni kredilerle ödemesi mümkün. Böyle bir kurumun ahlaklı, dürüst insan olan CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu kuruma almaması çok doğal. Alacak yüzleri yok. Utanıyorlar." (ANKA)