Et ve Süt Kurumu'nun borcu 880 milyon lirayı aştı: 'İflasa sürükleniyor'

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Et ve Süt Kurumu’nun iflasa sürüklendiğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gittiği Et ve Süt Kurumu’ndan içeri alınmadığını anımsatan Tuncer, "Kurum, 2018 yılında yapılan 24 Haziran seçimlerinden itibaren, ülkemizin tek adam rejimine geçmesiyle birlikte müthiş şekilde bir çöküşün içine girmiştir" diye konuştu.
Tuncer, Et ve Süt Kurumu’nun borcunun 880 milyon lirayı aştığını belirterek, “Kurum 2019 yılında sadece 34 milyon lira zarar etmişken 2020 yılında kurumun zararı 220 milyon liraya çıkıyor ve 2020 yılı sonu itibariyle kurumun toplam zararı 880 milyon lirayı geçmiş durumda” dedi.
'Hayvan satışı azaldı'
Et ve Süt Kurumu’nun ana sermayesinin 1 milyar 304 milyon lira olduğunu söyleyen Tuncer, bu rakam dikkate alındığında 880 milyon liralık zararın kurumun öz kaynaklarının üçte ikisini kaybı anlamına geldiğini ifade etti. “Kurum iflasın eşiğine getirilmiş” diyen Tuncer, kurumun yatırım yapmadığını, aşırı miktarda mal da almadığını belirterek şunları söyledi: