Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

Et ve Süt Kurumu’na gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nun kapısına giderek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bayram sonrasında "Millet'in Sesi Mitingleri"ne yeniden başlayacaklarını belirtti.

Et ve Süt Kurumu'na gitmesinin temel nedeninin çocukların haklarını savunmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim; burada olmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim, tüm anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. İyi beslenme bir haktır, bunu sağlayacak olan sosyal devlettir. Bütün çocukların yeterli beslenmeleri gerekir.

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Saray'a açık bir çağrı yapıyorum; beşli çeteye verilen dolarların en azından binde birini yoksul ailelerin çocukları için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sözler bana ait değil, 22 saat önce söylenen sözler şöyle; "Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Kesile kesile nereye kadar gidecek? Damızlık hayvanlar bittiğinde et sıkıntısı, süt sıkıntısı yaşanacak. Üreticinin sırtındaki yükün inmesi lazım, milletin artık gücü kalmadı"

Bu bir siyasetçinin değil bir üreticinin sözleri. Süt üreticileri perişan, bir kilo kıyma 98 lira oldu, hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Bu nedenle daha önce yaptığımız gibi bayramdan sonra Millet'in Sesi Mitingleri'ne yeniden başlayacağız. Saray ne kadar duyar bilmiyorum ama benim yaptığım çağrı bu halkın refahı içindir, siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamak içindir. Ben Türkiye'nin itibarını ve saygınlığını korumak istiyorum.

Et ve Süt Kurumu çiftçi ve üreticinin yanında olmalı. Bu nedenle çağrımı yineliyorum: Beşli çeteye sağlanan imkânların binde birini üreticiye verirseniz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez"