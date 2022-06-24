Satışı hızlandırdılar: Kamu mülkiyetinde taşınmaz bırakmayacaklar

Ülke gündemi olası erken seçimler, ittifaklar, başkan adaylarının kim olacağı, yolsuzluklar, iş bilmez yöneticilerin ülkeye verdikleri zararlar gibi konularla tıka basa doldurulmuş durumda. Bu arada kamu kurumları ile belediyelerin taşınmaz satışları dikkatlerden kaçıyor.

Her gün yüzlerce milyon liralık kamu taşınmazı satışa çıkarılıyor. Böyle giderse seçimlere kadar kamu mülkiyetinde taşınmaz kalmayacak.

Aynı gün yüzlerce milyon liralık satış!

Bugünkü Resmi Gazete'de de aşağıda ayrıntıları görüleceği üzere toplamı 773 bin m² büyüklüğündeki kamu taşınmazı 516 milyon lira tahmin edilen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

Ayrıca AKP'li Adapazarı Belediyesi'nin imar pilanında rezerv yapı alanı olarak belirlenen 18 bin 700 m² (1,8 hektar) büyüklüğündeki taşınmazı 725 milyon 850 bin lira tahmini bedel belirlenerek kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ilanı yayımlandı.