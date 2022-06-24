Bergama'da mermer ocağı tepkisi: Toplantıyı yaptırmadılar

İzmir’in Bergama ilçesinde çam fıstığıyla ünlü Kozak Yaylası’nda bulunan Ayvatlar köyünde kurulmak istenen granit mermer ocağı ile ilgili halkın katılım toplantısı, köylülerin tepkisi üzerine yapılamadı. Köylüler ve çevreciler, "Çocuklarımızın torunlarının bile başına şimdiden bir bela örülmek isteniyor. Taş ocakları yüzünden nefes alamaz hale geldik. Hiçbirini istemiyoruz" dedi.

ANKA'dan Oben Ulu'nun haberine göre DMR Doğaltaş Madencilik firması tarafından Ayvatlar köyü yakınındaki 51 hektarlık ormanlık alanda 95 yıllığına açılmak istenen granit mermer ocağının bugün planlanan halkın katılım toplantısı, tepkiler üzerine iptal edildi. Bergama Çevre Platformu üyelerinin de destek verdiği Ayvatlar köyü sakinleri, "Taş ocağına hayır", "Nefessiz kalmak istemiyoruz", "Cennet ormanlarımızda zehir dumanı solumak istemiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

'Taş ocakları yüzünden nefes alamaz hale geldik'

Toplantıda, bakanlık yetkilerinin "Biz de çevreye duyarlıyız" sözlerine 12 yaşındaki Alp Efe Gülipek, "O zaman neden Ayvatlar köyü seçildi? Neden taş ocağı kuruluyor buraya” diye yanıt verdi. Ayvatlar köylüsü 83 yaşındaki Tecrübe Turgut, köylerinde taş ocağı istemediklerini belirterek, “Taş ocakları yüzünden yeterince nefes alamaz hale geldik. Hiçbirini istemiyoruz” dedi.

Yöre halkı adına söz alan Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel, şöyle konuştu:

"Biz, platform olarak, DMR Şirketi’nin bakanlık sayfasındaki dosyasını günlerdir inceliyoruz. Burada 95 yıl faaliyet gösterecek bir taş işletmesinden söz ediyoruz. Yani çocuklarımızın torunlarının bile başlarına şimdiden bir bela örülmek isteniyor. Dolayısıyla burada 51 hektarlık bir alanda faaliyet göstermek isteyen İstanbul merkezli bu firmaya izin vermiyoruz. Taş ocakları yöre halkını, Kozaklıları yeterince boğdu. Ekip diktiğimiz ürünleri bitirdi. Nefes alamayacak hale geldik. Burada herkesin huzurunda soruyorum; Demircidere, Ayvatlar, Aşağıbey, Okçular’ın ortasında kurulacak olan bu taş ocağını istiyor muyuz?”

Engel’in bu sözlerine köylüler tarafından defalarca ‘Hayır' yanıtı verildi.

'Şirketler çekirge sürüsü gibi saldırıyor'

Sözlerine devam eden Engel, "Buradan Çevre Bakanlığı’na da sesleniyoruz. Bakanlık yörede, Kozak Yaylası’nda artık taş ocakları istilasına son vermeli. Türkiye’nin dört bir yanından onlarca büyük şirket adeta çekirge sürüsü gibi saldırıyor. Biz Bergamalılar, Ayvalıklılar, Dikilililer, Kozak Yaylası’nın 16 köyü hep birlikte, bu güzellikleri üç beş kişinin para hırsına teslim etmeyeceğiz” dedi.

Ayvatlar köyünden Yücel Aydın, “Biz, köylü olarak bunları istemiyoruz. Birbirlerinden avanta isteyen insanlara bu işi yaptırmak istemiyoruz. Bu insanların ne işi var burada? Burada höyük mezarlarımız var, kalemiz var. Burada, Dikili’den bir madenciliğe yer satıldı. İlk önce mezarları soydu. Bu insanları istemiyoruz. Bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz, gelmesinler” dedi.

'Acilen korunma altına alınması gerektiği ortaya çıktı'

Bakırçay Yerel Hizmetler Müdürü Bektaş Bal ise şunları söyledi:

“Burası, tarihi ve turistlik yerleri çok yaygın bir yer. Son yıllarda bölgede çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğünden dolayı bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiği meydana çıkmıştı. Bununla ilgili İzmir ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ortak bir çalışma başlattı. Bu çalışma sonucunda bölgenin jeopark ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bununla ilgili bugün UNESCO’dan iki temsilci gelerek bu bölgede çalışma yaptı. Muhtemel raporları çok olumlu. Tarihi ve kültürel değerlerin bu bölgede korunması için acilen jeopark ilan edilmesi durumu oluştu. Bu durumda zaten artık taş ocaklarına da izin verilmeyecek. Mevcut taş ocakları da ömrünü tamamlayınca kapatılacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, tepkiler üzerine toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttu.