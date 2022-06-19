Satırla öğrencinin öldürüldüğü kaçak tarikat yurduna dönük suç duyurusu 'işleme alınmadı'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya’da Alim-Der adlı kaçak öğrenci yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney tarafından katledilen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul olayının araştırılmasına ilişkin yapılan suç duyurusunda 6 ay sonra karar verdi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 10 Aralık 2021’de Alim-Der yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “anayasanın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu 6 ay sonra işleme alan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı’nın Alim-Der tarafından işletilen kaçak yurda göz yummadıklarını belirterek, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu, ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı gerekçesiyle ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Aynı zamanda başsavcılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan suç duyurusunun da ‘işleme konulmamasına’ karar verdi.

Başsavcılık Alim-Der yöneticileri hakkında kaçak yurt işletme eylemi nedeniyle bu dernek hakkında gerekli yasal işlem yapıldığını savunarak, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu gerekçesiyle ‘kamu adına soruşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.