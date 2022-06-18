Bir yurt daha ellerinden alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı devam toplantısı Başkan Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Halktv'de yer alan habere göre, toplantıda önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜRGEV’e verilen Kepez Gülveren’deki kız öğrenci yurt binası ile yine aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen Muratpaşa Kışla Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu binalarıyla ilgili tüm işlemler iptal edildi.