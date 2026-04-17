Satır Arası: soL TV’nin yeni programı bu akşam başlıyor

soL TV'nin alışılmış kalıpları yıkan habercilik anlayışı Satır Arası ile derinleşiyor.

Yüzeyde kalmayı reddeden bir yaklaşımla haberin mutfağından satır aralarını birlikte okumak için her ay bir "Satır Arası" olacak.

SoLTV Haber Bülteni 7 ayını doldurdu. Hafta içi her gün saat 20.00’de yayında.

Adı oldukça klişe: Haber bülteni. Bir zamanlar her evin değişmez televizyon izlencesiydi. Özel televizyonlar devrinde de “haber bültenleri” hayatımızdan eksik olmadı. Youtube devri açıldığında da bir şekilde kapıdan kovulduğunda bacadan girdi.

SoLTV de iş listesinin başına haber bültenini koydu. İşinin kolay olmadığını bilerek.

Bir yandan artık kaybolmaya başlayan bir alışkanlığı canlandırmak, bir yandan da bu alışkanlığın alışılmış biçimlerini ters yüz etmek gibi bir işe soyunduk.

soLTV’de yüzeyde kalmayı reddedip ısrarla derine inen, analiz “kasacağım” diye anlaşılmaz olmayı, “uzmandan uzmana” yayın yapmayı reddeden bir yayıncılık yapmak istedik.

İşte bu usulün satır aralarını okutmak istiyoruz şimdi de.

Ama biraz daha yakından bakmak, biraz da bu iş “mutfaktan nasıl görünüyor” bunu paylaşmak için her ay bir Satır Arası yapacağız.

Aslında satır aralarını ortaya sererken, söylediklerimizin altını çiziyoruz.

Satır Arası, haberin ardındaki giz perdesini aralamıyor yani. O iş bizim olağan mesaimiz.

17 Nisan Cuma, yani bu akşam 21.00’de soL TV'de buluşalım.