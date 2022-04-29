Satılık dairesine ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150...

Esenyurt’ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, onlarca vatandaşa ev gezdirip sonuç alamayınca tuhaf bir yöntem geliştirdi. Evine bakmak için gelenlerden hafta içi 100 TL, hafta sonu ise 150 ücret alan Demir, “Bence herkes evi göstermekten para almalı” diyerek, evini bir türlü satamadığını söyledi.

Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, “Ben yaklaşık 2,5 ay önce bir ilan sitesine evimi koydum. Bu süreçte onlarca insan beni aradı. Özellikle Ramazan ayında canı sıkılan insanlar evi gezmeye geldi. Bende sürekli işyerinden gel git yapıyordum ve masrafa giriyordum. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Bu düşüncemi de ilanın açıklamasına yazdım. Tabi bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Yerli ve yabancı onlarca müşteri yine gelmeye devam etti. Hafta içi 100 TL, hafta sonu gelenlerden ise 150 TL ücret istemeye başladım. Zaten bu kazandığım paraları da bir derneğe bağışlıyorum, kendim için kullanmıyorum” dedi.

Ev gezilerin, ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, “Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar ‘hafta sonu 5 kişiyi 250 TL’den getirsem olur mu?’ diye sordu. Ben de kabul ettim ve evi gezdirdiler. Zaten ben yurtdışında da yaşadım ve ev görmek istediğimde bu ücretleri ödüyordum. Bu nedenle yabancı müşterilerde bir sorun yaşamıyorum. Türk müşteriler ise bu durumu garipsiyor. Hatta bazıları ise fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor. Evim piyasaya göre uygun olduğu için birçok insan hala evimi görmek istiyor ve ücretleri ödüyorlar. Bazıları ise evimden şüphe edip beni dolandırıcı sanıyor. Bende onlara gerekli evrakları iletiyorum, hatta bazılarına tapuyu dahi gönderdim” diyerek iki buçuk aydır bir sonuç alamadığını söyledi. (İHA)