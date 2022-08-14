Satılık aile sağlığı merkezi: 'Kurumsal kiracılı dükkanın kira gelirinden faydalanın'

Görev yaptığı mahallede kamu tarafından yapılan aile sağlığı merkezi (ASM) binası olmayan aile hekimleri, önce hizmet verecek binaları buluyor, ardından kendilerine verilen cari gider ödemesi ile binanın fiziki şartlarını ve iç donanımını temin ediyor.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, pek çok ASM'nin, mülkiyeti özel kişilere ait olan binalarda hizmet verdiği ve son dönemde fahiş kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleri ile problem yaşandığı belirtildi.

'Kurumsal kiracılı dükkanın kira gelirinden faydalanın'

Ankara’nın Mamak ilçesinde hizmet veren Ege Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmet verdiği yer, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

İnternet sitesinde yer alan satılık ilanının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun konut alanı bölgesinde, tam kapasite ile çalışan aile sağlığı merkezi kiracılı dükkan için arayın hem satın aldığınız gayrimenkulünüz değerlenerek kazandırsın, hem de 5 yıldır yerinde bulunan aile sağlığı merkezi kurumsal kiracılı dükkanın kira gelirinden faydalanın."

'Asıl problem aralık ve ayında yaşanacak'

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, aile hekimlerinin kendi kiraladıkları ASM binalarında bu sorunun daha önce de yaşandığını söyledi. Söz konusu uygulamanın sağlık hizmetini ve hastanın güvenliğini, tehdit eden bir uygulama olduğunu vurgulayan Dr. Kırımlı, “Birçok ASM artan kira bedellerinden dolayı mülk sahipleriyle sorun yaşıyor. Pek çok ASM’nin aralık ve ocak ayında kira sözleşmesi sonra erecek asıl problem o dönem yaşanacak. ASM’ler ya kapanacak ya da daha kötü koşullu alanlara taşınmak zorunda kalacak. Kamunun bu problemi daha fazla ötelemeden çözmesi gerekiyor” diye konuştu.

Dr. Kırımlı sözlerine şöyle devam etti:

“ASM’lerin giderleri cari giderlerle karşılanıyor, cari giderler ise enflasyon oranında artıyor. Her geçen gün sağlık hizmeti sunulan yerlerin daha ucuzu aranıyor. Bu durum hasta güvenliğini tehdit eden bir noktaya gidiyor. Erişimi problemli olan, içinde beklemesi zor olan alanlarda sağlık hizmeti verilemeye çalışılıyor. Sağlık ertelenemez bir ihtiyaç. Anayasada hak olmasına rağmen yurttaşlar parası varsa özelden alıyor, yoksa erteliyor. Bu erteleme uzun vadede daha büyük hastalıklara yol açıyor. Şehir hastanelerine milyonlar harcanıyor ama ASM’lerin problemleri çözülmüyor. Türkiye’de kiracı stopaj diye bir ödeme yapıyor. Özel mülklerde hizmet veren ASM’lerden stopaj da alınıyor. Yani kamu hizmeti yapan bir yerden kamu hizmeti için bir daha vergi alınıyor.”