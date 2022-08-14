Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun'

Sağlık Bakanlığı alerji belirtilerini sıralayarak, 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" denildi.

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