Satılacağı iddia edilmişti: 'Asılsız iddia, hukuki süreç başlatıldı'

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, Demirören Holding’in kredilerini ödeyememesi dolayısıyla medya sektöründen çekileceğini öne sürmüş, Demirören’in medya şirketlerine Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı'nın talip olduğunu aktarmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Demirören Medya, söz konusu iddiayı yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Demirören Medya ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddiaları dile getirmiştir.



Söz konusu yazıdaki asılsız iddialar bazı medya mecraları tarafından da aslı araştırılmadan servis edilmiştir.



Demirören Medya çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.



Asılsız iddiaları gündeme taşıyan ilgili yazar ve yayın kuruluşu ile yazıyı kullanan medya mecralarıyla ilgili tıpkı geçmişte olduğu gibi yine hukuki süreç başlatılmıştır."