Demirören'in medya şirketlerine talip olduğu iddia edilen Tosyalı Holding'den açıklama

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, Demirören Holding’in kredilerini ödeyememesi dolayısıyla medya sektöründen çekileceğini öne sürmüş, Demirören’in medya şirketlerine Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı'nın talip olduğunu aktarmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tosyalı Holding, söz konusu iddiayı yalanladı.

Holdingin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz ilgili yapılan gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Cumhuriyet gazetesinde Jale Özgentürk tarafından kaleme alınan haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tosyalı Holding hakkında ortaya atılan Demirören Medya’yı satın alma iddiaları tamamen asılsızdır.

Ortaya atılan bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."