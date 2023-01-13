'Demirören medyadan çekiliyor' iddiası

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, Demirören Holding’in kredilerini ödeyememesi dolayısıyla medya sektöründen çekileceğini öne sürdü.

Özgentürk’ün aktardığına göre Demirören’in medya şirketlerine Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı talip.

Özgentürk’ün bugün Cumhuriyet’te kaleme aldığı haber özetle şöyle:

"AKP, Doğan Grubu’nu almak için Ziraat Bankası’ndan 675 milyar dolar kredi kullanan ve bu krediyi ödemediği ortaya çıkan Demirören Grubu’nun yerine yeni bir yandaş sermaye arayışında. AKP’nin 2008’den beri uyguladığı görevlendirmelerle medya sahibi olan Ahmet Çalık, Ömer Faruk Kalyoncu, Ethem Sancak, Hasan Yeşildağ, Yıldırım Demirören’den sonra iddialara göre sırada Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı var. "