Satılacağı iddia edilmişti: Akşam gazetesinde işten çıkarmalar başladı

Akşam, Güneş ve Star (internet siteleri), Alem, Platin (dergi), 24, 360 ve tv4 kanalı ile Alem FM ve Lig Radyo’nun yer aldığı Türk Medya’nın yeniden satılacağı iddiaları konuşulurken işten çıkarmalar başladı.

Medyaradar'ın haberine göre Akşam gazetesinde 3 kişi tazminatları ödenerek işten çıkarıldı. TürkMedya'nın yeni sahibinin, Ramsey giyim şirketinin kurucusu ve sahibi olan Remzi Gür olabileceği iddia edildi.

Önce Sancak, sonra Yeşildağ almıştı

Ethem Sancak, 2013 yılında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Skyturk360 televizyonu ile Akşam ve Güneş gazetelerinin de bünyesinde bulunduğu Türk Medya'yı satın almıştı.

Söz konusu medya grupları, 2017 yılında Yeşildağ kardeşlere satıldı ve Türk Medya Grup ismi altında birleştirildi. Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ kardeşlerden Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı olmasıyla da biliniyor.