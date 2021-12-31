Şaşırtmayan ikili: Erdoğan kendisini en çok etkileyen isimleri açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.

Yazarlığı boyunca hedef gösteren tetikçi tarzı, gerici tavırlarıyla bilinen Karakaya için, "Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız" diyen Erdoğan, "Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dünyada iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Birinci üstad Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır" iddiasında bulundu.

Erdoğan şöyle devam etti: