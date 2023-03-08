Saruhan Oluç'tan 'HDP aday çıkaracak mı' sorusuna yanıt: 'Yeniden düşünmeye sevk etti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'li Mithat Sancar görüşme için Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuş Selahattin Demirtaş ve Pelvin Buldan da Kılıçdaroğlu'na tebrik mesajları iletmişti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da, Halk TV'de katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesini değerlendirdi.

Yaşanan depremler ve Millet İttifakı'nın son tutumundan sonra HDP'nin aday çıkarma konusunda yeniden bir değerlendirme yapacağını vurgulayan Oluç, "Kılıçdaroğlu ile görüşme yapılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Oluç, Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Çok sıcak saatler yaşandı. Biz Altılı Masa'nın bir parçası değiliz ve olmayı düşünmedik. Millet İttifakı'nın çalışmalarını ise büyük bir ilgiyle izledik ve izlemeye devam edeceğiz. Nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlamaya çalıştık ve masanın çalışmalarını önemsiyoruz. Türkiye'de hak ve özgürlükler açısında yeni bir döneme ihtiyaç olduğunu çok net olarak söylüyoruz. Tek adam rejiminin demokrasiyle ilgisi kalmadığını söyledik ve sistemin değişmesi gerektiğini her zaman belirttik. Kılıçdaroğlu'nun aday olması çok önemli bir adım. Görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşmelerde bir ortaklık çıkarsa adaylık seçimimizi gözden geçiririz. Görüşmeyi bir şart koşmak olarak görmüyoruz ama bir cumhurbaşkanı adayı bizim seçmenlerimizden oy istiyorsa bizimle görüşmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Timur Soykan'ın, "Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinin ardından HDP kendi adayını göstermeye daha mı uzak?" sözlerine yanıt veren Oluç, "Depremin yaşanmış olması ve Millet İttifakı'nın attığı adımlar bizi aday çıkarma konusunda yeniden düşünmeye sevk etti. Bu değerlendirmeyi bundan sonra hep birlikte yapacağız" dedi.