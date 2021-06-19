Saros kıyıları işletmeye açılıyor

Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesinin 23 Haziran 2021 günü yapacağı ihalelerle Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesimi 3 yıllık süreyle kiralanacak.

Trakya Platformu sahillerin kiralanmasına tepki göstererek "Saros kıyılarındaki kumsallar Doğal SİT Alanları olup kumsallarımızın yoğun bir ticari faaliyete kurban edileceği ve sökülebilir dahi olsa yapılaşmalara yol açılacağı kuşkusuzdur. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal SİT alanları mevzuatı SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre Keşan'a bağlı Erikli Sahili'nde 6 parsel alan, Danişment ve Yayla sahilleri ile Mecidiye Köyü'ne bağlı İtalyan Koyu, Enez'de Gaziömerbey Mahallesi'nde kıyı kesiminde yer alan 3 parsel alan, Sultaniçe ve Vakıf sahillerindeki kıyı kesimi alanlarında özel ticari işletmeler kurulacak.

Saros kumsallarında toplam 127 bin 464,32 metrekare 14 ayrı kıyı alanı kiralanarak ticari alan yapılacak. Keşan sahil kıyılarında 55 bin 363,88 metrekare kumsal alan, Enez sahillerinde ise 72 bin 100,44 m2 kumsal alan kiraya verilecek.

'Koruma düzeylerini etkisiz kılacak'

Trakya Platformu tarafından yapılan açıklamada "Halkımızın yıllardır özgürce denize girdiği Saros kumsallarının özel işletmelere kiralanması sonucu buralarda ticari alanlar oluşturulması Doğal SİT alanına dair tüm koruma düzeylerini etkisiz ve geçersiz kılacaktır. T.C. Anayasası ve Kıyı Kanunu gereğince Kıyı alanları korunması gerekli, hassas bölgeler arasında özellik gösteren kamusal alanlardır. Diğer yandan SİT alanı ile ilişkili kıyı alanlarının dokusu ve yapısını oluşturan imar planlarını göz ardı ederek ticarileştirmek, yapılaştırmak hem sit alanında korunması gerekli doğal varlıkları ve dokuyu ortadan kaldırabileceği gibi kıyı alanlarına ilişkin mevzuatı uygulanamaz kılan uygulamalara neden olacaktır” ifadelerine yer verildi.

'Saros körfezinin doğal varlıkları parası olana değil tüm insanlığa aittir'

Platform, sözkonusu ihalelerin bakanlık tarafından iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada "Saros körfezinin doğal varlıkları parası olana değil tüm insanlığa aittir. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin 1. ve 2. maddeleri gereğince “Doğal Miras” olan Saros kumsalları ve kıyılarımız devletin koruması gereken Doğal SİT Alanlarıdır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve sayın Edirne Valiliğine sesleniyoruz. Kıyılar halkındır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilmelidir" denildi.