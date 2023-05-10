Saros Araştırma cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu açıkladı

Saros Araştırma'nın 3-7 Mayıs tarihlerinde yaptığı anket çalışmasının sonucuna göre Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın önünde.

Haber Merkezi

Saros Araştırma, yaptığı son ankette "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan yüzde 44,48 çıkarken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49,96 olarak açıklandı.

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