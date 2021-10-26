Şarköy'de koybolan bot personelinin cesedine ulaşıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün saat 15.35'te Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan Ayaz Bey isimli römorköre yardıma giden bot ters dönerek alabora olmuştu.
2 kişinin denize düştüğü ihbarı alınmış, yapılan aramada 46 yaşındaki Metin Altan isimli bot personelinin su yüzeyinde cesedi bulunmuştu.
Alabora olan bottan düşerek denizde kaybolan 23 yaşındaki Muaz Bellikli’nin de cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında, Bellikli'nin cesedi olayın meydana geldiği yere 200 metre mesafedeki kayalıklar arasında bulundu. (ANKA-Ferhat Akgün)