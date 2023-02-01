Şarkıcı Yeşim Erçetin FBI baskınıyla gözaltına alındı

Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in geçen yıl Ocak ayında Miami'de evlendiği Fevzi Kardeseci ile birlikte ikamet ettiği eve FBI tarafından kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenlendi. Çift gözaltına alındı.

2. Sayfa'nın haberine göre milyon dolarlık usülsüzlüğün Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleştiği iddia edildi. Pasaportuna el konulan, hâlâ gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş'ın olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızını İstanbul'a getirdiği kaydedildi.