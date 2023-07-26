Şarkıcı Sinéad O'Connor hayatını kaybetti

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İrlandalı ünlü söz Yazarı ve şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

O'Connor'un ölümü ailesi tarafından duyuruldu

Sinéad 1990 yılında çıkardığı "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısı ile tanınıyordu.