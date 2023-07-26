İrlandalı ünlü söz Yazarı ve şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.
O'Connor'un ölümü ailesi tarafından duyuruldu
Sinéad 1990 yılında çıkardığı "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısı ile tanınıyordu.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şarkıcı Sinéad O'Connor hayatını kaybetti
İrlandalı ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
İrlandalı ünlü söz Yazarı ve şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.
O'Connor'un ölümü ailesi tarafından duyuruldu
Sinéad 1990 yılında çıkardığı "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısı ile tanınıyordu.