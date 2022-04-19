Şarkıcı Murda'ya 4 yıl 2 ay hapis

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanan Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

"Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcının avukatı söz konusu karara itiraz edeceklerini dile getirdi.

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