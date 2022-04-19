"Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şarkıcının avukatı söz konusu karara itiraz edeceklerini dile getirdi.
Haber Merkezi
Şarkıcı Murda'ya 4 yıl 2 ay hapis
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanan Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Merkezi
"Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şarkıcının avukatı söz konusu karara itiraz edeceklerini dile getirdi.