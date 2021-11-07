Sarıyer'de minibüs ağaca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yolcu minibüsü yoldan çıktı.

Kontrolünü kaybeden sürücü kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Murat Tekoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (İHA)