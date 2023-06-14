Sarıyer’de kaçak beton santrali inşaatı başladı!

İstanbul Sarıyer’de Uskumruköy Gümüşdere arasındaki yeşil alanda Uskumru Caddesi’nın kenarındaki 69 nolu parselde, iki hafta kadar önce beton santrali inşaatı başladı. Sarıyer Belediyesi’nden ruhsat ve izin alınmadığı bilinen bu inşaat tüm hızıyla devam ediyor ve Sarıyer halkının tepkisini çekiyor.

Söz konusu parsel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2018 yılında onaylanan imar planı lejantında ’’ağaçlandirilacak alanlar, orman alanları, parklar, di̇nlenme alanları, çocuk bahçeleri, fuar, oyun alanları’’ olarak belirlenmişti.

SİT alanı olarak ilan edilen bu bölgede onaylanan imar planının plan hükümlerinin 15. maddesinde “Plan onama sınırları içinde akaryakıt depoları, sanayi tesisleri kurulamaz, maden ve taş ocağı, beton santralleri açılamaz, izni olanların süreleri bittiğinde işlem izni uzatılmayacak ve faaliyetleri sona erdirilecektir. Motor çalıştıran, çevresine gürültü, toz, duman çıkaran fonksiyonlar konut alanları içinde yer alamaz” hükmü mevcut.

Sarıyer halkı, kanunlara, yönetmeliklere ve imar planı hükümlerine aykırı olarak başlatılan kaçak inşaatın acilen durdurulmasını istiyor.