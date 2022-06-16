Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kaza, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Kilyos-Sarıyer seferini yapan İETT otobüsünü sollamaya çalışan bir otomobil, karşı yönden gelen bir kamyonete çarptı. Savrulan araç, İETT otobüsüne çarparak durdu.
Kazadan kaçınmaya çalışan otobüs şoförü ise yol kenarındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içerisinde sıkışan İETT şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. (İHA)