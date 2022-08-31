Sarıyer'de 'çöp evde' yaşayan anne ve çocuklar sosyal tesislere götürüldü

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kötü kokular yayan bir evle ilgili ihbar alınması üzerine söz konusu adrese ekip gönderdi.

Ekipler, üç oda, bir banyo ve mutfaktan oluşan evin bütün bölümlerinin çöple dolu olduğunu belirledi. Evde, 35 yaşlarında bir anne ile biri 5, diğeri 6 yaşında olan çocuklarının yaşadığı tespit edildi.

'Onlar çöp değil, ekmek param'

Ev sahibi kadının, evdeki çöplerin çıkarılmasına itiraz ettiği, bu çöpleri satarak para kazandığını belirterek “Onlar çöp değil, benim ekmek param” dediği öğrenildi.

Ancak yetkililer, kadını ikna ederek evi temizlemeye başladı. Evde kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastlandı. Yapılan çalışmalarda, evden üç kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Evin her yerini yuva yapmış olan haşereler de ilaçlanarak temizlendi.

İlk çalışmaların tamamlandığı evin, boya-badana ve tadilat işleri de yapıldıktan sonra aileye teslim edileceği bildirildi.

Babaya uzaklaştırma kararı

Yeni ayrıldığı eşi için uzaklaştırma kararı çıkaran iki çocuk annesi kadın, çocuklarını ve kendisini geçindirmek için çöpleri istiflediğini söyledi.

Aile hakkında Sosyal Hizmetler Kurumu’na bilgi verildi. Yetkililer, ailenin hem psikolojik hem de maddi imkânları düzelene kadar sosyal tesislerde konaklayabileceği bilgisini verdi. (ANKA)