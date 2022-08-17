'Çöp ev' olayıyla ilgili iki öğretmene soruşturma

Bursa'da 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evde bir odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından kilitli şekilde alıkonulan bir çocuk baygın halde bulunmuştu.

Çocuk Antalya'daki annesi Yasemin A'ya teslim edilirken Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Çocuksa savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu her gün iyiye giden çocuk tedavisinin ardından taburcu edilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

Öte yandan çocuğun ikametinin annesi Yasemin A'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. Çocuğun okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.

DHA'nın haberine göre Yasemin A'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurtdışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurtdışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

İnceleme başlatıldı

Tutanak üzerine çocuğun okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, çocuğun öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.

İncelemede öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle çocuğun 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.