'Çöp ev'deki çocukla ilgili yeni gelişme

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan 9 yaşındaki çocuk Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.

DHA'nın aktardığına göre Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan çocuk baygın bulundu. Kardeşinin oğluna bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Çocuk, Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Çocuk, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan çocuk, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan çocuk, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Çocuğun psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.