Sarıyer Belediyesi işçilerinin grevi engellemelere rağmen sürüyor

16 Ocak 2022’de başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış, yüzde 40 zam talep eden İstanbul Sarıyer Belediyesi işçileri 5 Temmuz'da greve çıkmıştı.

Grevde 15. gününde olan işçiler bayram sonrası ilk mesai gününde de belediye binası önünde topluca buluştu. Buluşmada DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan şöyle konuştu:

"Anayasal hakkımız olan bu grevi kırmaya, sabote etmeye kalkıyorlar. Belediye yönetimi belediye personeline ve kamuoyuna maaşlarımıza dair yanlış bilgi veriyor. Aramızda bu maaşları alanlar var mı? Biz Sarıyer halkına da anlattık. TÜİK'in ilan ettiği yüzde 78 enflasyona CHP Genel Başkanı 'yanlış hesaplanmış' demesine rağmen bize yüzde 20 zam teklif ediyorlar. biz bu süreçte hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Biz usanmadık, sıkılmadık. Aksine usanan, sıkılan, utanan kesim yönetimin ta kendisidir. Bizim bu onurlu direnişimizi duymayan kalmadı. Bu direniş tüm İstanbul'u saracaktır. Bu yüzden tekrar ediyorum bizde yılgınlık yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bizi tahrik etmeye çalışanlara rağmen biz grev hakkımzı kullanmaya devam edeceğiz. Bu grev anamızın ak sütü gibi helaldir. Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz. istanbul genelinde bu eylemi yayarak devam ettireceğiz. eylemimiz sonuç alana kadar devam ettireceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burası bizim onurumuzdur. Sarıyer halkına çağrıda bulunuyoruz Sarıyer halkı işçine sahip çık diyoruz."

Nöbetteki işçiler pankartın sökülmesine izin vermedi

Bayram tatilinin son günü, 17 Temmuz Pazar gecesi saat 02.00'de belediyenin güvenliğinin belediye önündeki grev pankartını sökmeye çalıştığı öğrenildi. Nöbetteki işçiler pankartın sökülmesine izin vermezken, yaklaşık 60 işçi de bu engellemeye karşı çıkmak için belediye binasına geldi. soL'a konuşan Genel-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Sekreteri Taner Yayla şunları ifade etti:

"Dün gece 24 saatlik nöbetimiz devam ederken çadırımıza saldırı olacağına, dağıtılacağına dair duyum aldık. Gece 02.00'de belediyeni güvenlik çalışanları geldiğinde onlara kibarca anlattık bunu anayasal grev hakkını sizi gönderenlerin engellemeye çalıştığını ifade ettik. Onlar da anladı ve onlara bu emri verenleri çağırdık ama onları beklememize rağmen gelmediler. Ama grevimiz sonuna kadar devam edecek, şu an bir sıkıntı yok. Bizim buradaki amacımız kavga çıkarmak değil, biz burada ekmek kavgamızı veriyoruz, burada haklı sınıf davamızı bir başarıyla solandırmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Sarıyer halkına 2 gün önce bildiri dağıttık ve Sarıyer halkı da bizi anladı ve bize destek verdi. Bugün mesainin ilk günü biz de grevin ilk günü gibi coşkuluyuz, dirençliyiz."

Grevdeki 100 işçi buluşmalarında "Birleşe birleşe kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet", "Grev işçinin onurudur", "Yılgınlık yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Sarıyer uyuma emekçine sahip çık", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Bugün saat 12.00'de grevdeki işçiler belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yapacak.