Sarıyer Belediyesi işçileri grevde: 'Bayramda da çadırdayız!'

16 Ocak 2022’de başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış, yüzde 40 zam talep eden İstanbul Sarıyer Belediyesi işçileri 5 Temmuz'da greve çıkmıştı. Türkiye Komünist Partisi Sarıyer ilçe örgütü greve çıkan belediye işçilerini ziyaret etti.

Ziyarette DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan Haziran ayına kadar işverenin kendileriyle görüşmediğini, görüşmelerin yalnızca son 20 günde gerçekleştiğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre, işveren işçilere yüzde 10 zam teklifiyle başlarken gelinen noktada ilk sene için yüzde 20 ikinci sene için yüzde 15 zam önerdi. İşçiler ise her iki yıl için de yüzde 40 zam talep etmişti. Şu an 100 kadrolu işçi grevde.

Grev çıkılınca ödemeler de yapılmadı

İşçiler grev başladığından beri ne belediyeden bir yetkilinin ne de CHP ilçe başkanlarının kesinlikle kendilerini ziyaret etmediğini de söyledi. Hatta ayın 4'ünde ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve 8'inde ödenmesi gereken maaşlarının da ödenmediğini belirtti.

Enflasyonun çok altında olan zam taleplerinin dahi belediye tarafından karşılanmadığını söyleyen işçiler sadece haklarını istediklerini ifade etti. İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memur zamlarının yanlış ve eksik hesaplandığından dolayı iktidarı eleştirmesini hatırlatarak, CHP’li belediyenin kendilerine yüzde 20 zam teklif edilmesine de tepki gösterdi.

Kararlılıkla grevlerini sürdüreceklerini ifade eden işçiler, bayram tatilinde de grev çadırını terk etmeyeceklerini duyurdu.

KHK ile kadroya geçen 2000 üzerindeki Sarıyer Belediyesi işçisi de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı.