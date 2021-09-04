Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü, balık ölümleri başladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerine sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edildi.

DHA'nın haberine göre, baraj suyu, son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle kurumaya başladı. Bu yıl barajın seviyesi yüzde 20’e düştü. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Son yüzde 20'lik hacim, barajdaki canlılar için ölü hacim olarak nitelendirilir. Yüzde 80 oranında kuruma yaşandı. Barajda suların çekilmesi canlı yaşamını da etkiledi. Balık ölümleri başladı, barajımızda sulama tamamen durdu. Şu anda Sarıoğlan bölgesinde tarımsal sulama yok" diye konuştu.