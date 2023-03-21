Sarıklı Amiral nedeniyle açığa alınan yarbay dava açtı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Yarbay F.K., ‘Sarıklı Amiral’e dava açıyor” başlıklı yazısında dikkat çeken gelişmeleri aktardı.

Erkin, bir cemaat evinde cübbe ve sarığıyla görüntülenen, kamuoyunda “Cübbeli amiral” olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili fotoğrafları servis ettiği iddia edilen Yarbay F.K.’nin şikayetçi olduğunu ifade etti.

Yarbay F.K. hakkında fotoğrafların çıkmasının ardından dava açıldığını belirten Erkin, “Milli Savunma Bakanlığı, Yarbay F.K.'yı açığa aldı. Buna karşı o yarbay da harekete geçti ve açığa alınma işleminin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması 11 Nisan 2023 tarihinde görülecek” dedi.

F.K.’ye açılan soruşturmada herhangi bir casusluk faaliyeti değil ’emre itaatsizlik’ suçu işlenildiği görüşüne yer verildi.

Talimatla alınan ifadesinde ne dedi?

Erkin, yazısında Yarbay F.K.'nin savunmasına yer verdi:

“Olay tarihinde de üzerime isnat edilen eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Hakkımda ileri sürülen iddialar iftiradan ibarettir. Bu iftiralarda bulunan kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim. Hakkımda bu dosyaya konu iftiraları atan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere askeri üniforma ile bağdaşmayacak fotoğraflar veren, hal ve hareketlerde bulunan kişidir. Kendi üzerindeki iddia ve baskıları kırmak amacıyla bana Yunan casusluğu ithamına varan iftiralar atmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Erkin, yazısını F.K. hakkında şu notla bitirdi:

“Yarbay F.K.’yla ilgili bir not: 15 Temmuz 2016’den sonra FETÖ mücadelesi için kurulan ATİİ Şube’de çalışan ve FETÖ mücadelesinde aktif rol alan bir subay. Hala daha firari FETÖ mensupları tarafından işletilen hesaplarda da bahse konu subay açıkça tehdit edilmekte.”