Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç var'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün 752'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılmak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

DHA'da yer alan habere göre, burada CHP'de devam eden 'değişim' tartışmalarına değinen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partimizde bir genel başkan arayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dimdik ayaktadır. Şu anda Türkiye'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. O nedenle de yüzde 48 gibi bir oy almıştır. 2 puan daha almış olsaydı; bugün konuşan o aslan yiğitlerin hiçbir tanesi konuşmayacaklardı. Hepsi köşklerde olacaktı. Hepsi bakanlıklarda olacaklardı ve 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum, muazzam bir birleşme yaptı' diyeceklerdi. Seçim kaybı, bazen fakirliktir; fakirin sahibi olmaz. Ama bizler her zaman haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Gücünü haktan, hukuktan ve adaletten alanların yanında olacağız ve sayın genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek."