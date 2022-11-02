Sarıgül, Tanju Özcan'la görüştü

TDP Genel Başkanı Sarıgül, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca (YDK) hakkında 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Sarıgül, Bolu'ya gelmelerinin nedeninin "bir yanlışlığı ortadan kaldırmak olduğunu" söyledi.

Özcan bilgisi dışında CHP'den çıkartılıp TDP'ye üye yapıldığını iddia etmişti.

Sarıgül, "İlçelerden bu üyelik, tüzük gereği yapılamıyor. Sadece o belediye başkanımızın ve milletvekili arkadaşımızın genel merkeze müracaat etmesi lazım. Bu tüzüğümüzün 18. maddesi. Dolayısıyla bizim ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın bir belediye başkanımızı partimize kaydetme yetkisi tüzüğümüze göre yok" şeklinde konuştu.

'Tanju başkanımızın bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir'

Sarıgül, Özcan'ın Türk siyaseti için "renkli ve tecrübeli bir isim" olduğunu dile getirerek, "Tanju başkanımızın partimizde olması, bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir ancak kendisinin böyle bir müracaatı bu aşamada yoktur" ifadesini kullandı.

Özcan da ziyareti için Sarıgül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Zor durumda kaldığını aktaran Özcan, "Geçici ihraç süreci yaşıyorum. Bu süreç içerisinde herhangi bir parti değişikliği yapmayacağımı, CHP'de kalıp mücadele etmeye devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmıştım" dedi.

Sarıgül, daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından kentten ayrıldı.