Sarıgül soruşturmasında 2 tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması sonrası, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar üzerine operasyon düzenlenmişti.

Sarıgül'ün başkanlık döneminde çalışan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını öne sürmüştü.

Sabah'taki habere göre, Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmaya "cinsel saldırı" suçu eklenirken, itirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı iddia edilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 8'i gözaltına alınmıştı.

8 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Zülfü Sümer ve dönemin aynı zamanlık gençlik kampından sorumlu muhtarı Abdulkadir Sezgin tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D., savcılık ifadesinde lise öğrencilerinin "liderlik kampları" adı altında Mustafa Sarıgül'le tanıştırıldığını ve bu aracılığı yapan kişinin dönemin muhtarı ve lise kamplarından sorumlu olan Abdulkadir Sezgin olduğunu söylemişti.

Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

Soruşturmanın ilk aşamasında 15 kişi tutuklanırken, ilerleyen süreçte Emir Sarıgül de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın genişletilmesiyle Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı'nın ardından Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile patronlar Ramazan Argün ve İbrahim Avcı da tutuklandı.

Son olarak Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 24'e yükseldi.

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