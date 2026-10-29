Sarıgül soruşturması: Berberi dahil 10 kişiye gözaltı kararı

Sarıgül Ailesi'ne yönelik "kara para" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında dönemin Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu kişi, Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki berberi dahil 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Sarıgül'ün istismar ettiği öne sürülen isimler de var.

Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir’e ait olduğu öne sürülen ifade yandaş isimler tarafından servis edilmişti. İddiaları yalanlayan Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına müracaat edeceğini duyurdu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Sarıgül'ün üyeliğinin askıya alındığını doğrulamıştı.

Ne olmuştu?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Ayrıca 100 milyon avro değerinde paranın yasadışı şekilde yurtdışına çıkarıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ağırel, yapmadığı bir haber yüzünden tutuklandı.

Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu ve 21 Ekim'de tutuklandı.

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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