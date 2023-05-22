Sarıgül 'özeleştiri' verdi: Erzincan'da sandıkların yüzde 15'ine hakim olamadık

CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan'daki sandıkların yüzde 15'ine hakim olamadıklarını, bu sandıklardan ıslak imzalı tutanak gelmediğini söyledi. Sarıgül, "191 bin 910 sandıktan ıslak imza gelmek zorunda. Islak imzalar gelmedikten sonra maalesef her zaman kuşkular konuşulur” diye uyarıda bulundu.

Sarıgül, Halk TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Geçen hafta sandıklara yeteri kadar sahip çıkılmadığını üzüntüyle aktarmak istiyorum. Muhalefet partilerinin görevi 191 bin 900 kişiyi o sandıkların başına koymak ve o ıslak imzaları almak. Siyasi partilerin canla başla çalıştığı kanısındayım. Erzincan'da biz bu sandıkların yüzde 85'ine hakim olduk. Yüzde 15 eksiğimiz vardı. Bunu da bir özeleştiri olarak söylüyorum. Bu pazar bunu gidermeye çalışacağız."