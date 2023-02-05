Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını en doğal olarak karşılarız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sarıgül, bir gazetecinin, “Altılı masa aday açıklamadı ancak Kemal Kılıçdaroğlu ‘Ben Kemal, geliyorum’ diyerek çalışmalara başladı. Bu sizce altılı masanın bir adaylık sinyali mi? Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu” sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair konunun çok uzadığını söyleyen Sarıgül, “Heyecan zayıfladı. Altılı Masa'nın, bir an önce adayını çıkarıp kamuoyu ile buluşturması lazım. Türkiye Değişim Partisine göre de o masada cumhurbaşkanlığı adaylığına hakkaniyet, adalet ve vefa duygusu varsa, Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en doğal olarak karşılarız” dedi.