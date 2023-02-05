'Akşener kazanabilecek aday konusundaki ısrarını koruyor, Kılıçdaroğlu'ndan endişeli'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Ortaya çıkan görüntü net; ittifakın 5 partisi Kılıçdaroğlu konusunda olumlu, İyi Parti ise olduğu noktada..." ifadesini kullandı.

Sarıkaya'nın "İlk turdan çıkan sonuç..." başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Millet İttifakı’nda SP lideri Temel Karamollaoğlu aday belirlemeye dönük ilk turunu dün itibarıyla tamamladı.İkinci turunu ise gelecek hafta atacak… Ortaya çıkan görüntü net; ittifakın 5 partisi Kılıçdaroğlu konusunda olumlu, İyi Parti ise olduğu noktada...

Akşener isim yerine 'kazanabilecek aday' konusundaki ısrarını koruyor…Bu aşamada şurası da açık ki ortaya çıkan görüntüde olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine veya ismine yönelik de bir negatifliği yok. Aday olması halinde nasıl bir sonuç üreteceğinden endişeli…"