Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım

CHP'den Erzincan'da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

CHP’nin Mustafa Sarıgül’ü aday gösterdiği Erzincan’da CHP, yıllar sonra Meclis'e milletvekili gönderecek. Anadolu Ajansı verilerine göre Erzincan’da sandıkların tamamı açıldı. CHP yüzde 36,07 oranında oya ulaşırken AKP yüzde 38,57 oranınında oy alırken, MHP ise yüzde 19,71 oy almış görünüyor. Bu sonuçlara göre Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e girecek.

Sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, "Erzincan'ıma çok teşekkür ediyorun. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden büyük destek verdiler. Yıllar sonra Erzincan'a milletvekili olmak önemli. Bütün Erzincan'ı kucaklayacağım, söz veriyorum" dedi.

"Daha işimiz bitmedi" diyen Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.