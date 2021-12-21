Sarıgül: Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kurdaki dalgalanmaların ardından basın açıklaması düzenledi.

'Düşündürücü'

Türkiye'nin çok ciddi ve zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak, hemen bir ‘Acil Durum Planı'nın devreye sokulması gerektiğini düşünüyoruz. Dün alınan tedbirler, piyasada bir rüzgar estirmiştir. Ancak alınan tedbirlerin, nasıl uygulanacağı konusunda ciddi tereddüt vardır. Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmamıştır? Bu düşündürücüdür” şeklinde konuştu.