Sarıgül Akbelen’de eylemciyi sürükledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte ağaç kesimine karşı direnişe destek olmak için bugün Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'na gelmişti.

Yenigün'den Nurcan Etik'in haberine göre, Akbelen’de köylüleri dinleyen Kılıçdaroğlu, köylülerin sık sık “Alana geleceksiniz değil mi” sorusunu “Bakacağız” diye yanıtladı. Konuşmalar bittikten sonra, Kılıçdaroğlu, güvenlik sebebiyle kesim alanına gitmeden aracına bindirildi.

Bunun üzerine Akbelen direnişçileri, “Arabaya değil, barikata git” sloganları atarak, Kılıçdaroğlu’nun aracının önünü kesti. “Sen başkan olmayacak mısın, böyle mi yapacaksın” diye Kılıçdaroğlu’na seslenen bir eylemci, “Akbelenlilerin emeği var burada, böyle kaçacak mıydın, oy istemeyi biliyorsun, aday olmayı biliyorsun, böyle bir şey yok” diyerek aracın önünü kapattı.

Yolun kapatılması üzerine, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül’le burun buruna gelerek, “Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu” diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.