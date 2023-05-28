İstanbul Sancaktepe Sarıgazi’deki Demokrasi Caddesi’nde bekleyen halk, kutlama yapmak isteyen AKP’lilere müdahale etti.
Sendika.org'da yer alan habere göre müdahalenin ardından polis halka saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sarıgazi’de halka polis müdahalesi: Gözaltılar var
İstanbul Sarıgazi'de AKP'lilerin kutlama yapmasına müdahale eden halka saldıran polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Haber Merkezi
İstanbul Sancaktepe Sarıgazi’deki Demokrasi Caddesi’nde bekleyen halk, kutlama yapmak isteyen AKP’lilere müdahale etti.
Sendika.org'da yer alan habere göre müdahalenin ardından polis halka saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.